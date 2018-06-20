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20.06.2018, 21:23

Самолет МВД РФ нарушил воздушное пространство Эстонии

Самолет МВД РФ нарушил воздушное пространство Эстонии - Фото
Фото: rus.err.ee

Российскому послу вручили соответствующую ноту в эстонском МИД

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Днем 20 июня в районе острова Вайндлоо принадлежащий министерству внутренних дел Российской Федерации самолет Ту-154М без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии. Об этом сообщает ERR.

Самолет находился в эстонском воздушном пространстве около минуты. У Ту-154 был включен транспондер, но полетный план на него представлен не был. Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии.

В МИД Эстонии вызвали российского посла, где ему была вручена соответствующая нота. Это второе с начала года нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами.

5 июня сообщалось, что истребители ВВС членов НАТО Греции и Италии заступили на патрулирование воздушного пространства Черногории в рамках миссии воздушной полиции Альянса.

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Теги: воздушное пространство, эстония
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