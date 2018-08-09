Санкции США против РФ могут дойти до разрыва дипотношений - WP

Фото: LIGA.net

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У Москвы есть 90 дней на то, чтобы ликвидировать запасы химоружия и допустить для проверки международных инспекторов, пишет The Washington Post

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Россия должна уничтожить все запасы химического оружия: в противном случае США ограничат торговлю с ней и даже якобы могут разорвать дипломатические отношения. Об этом со ссылкой на анонимного сотрудника Госдепартамента США пишет американское издание The Washington Post.

По его словам, санкции "могут существенно повлиять" на торговлю с РФ, если будет внедрен запрет на лицензирование отправки отдельных товаров из США в РФ, таких как электронные устройства.

"Если в течение 90 дней Россия не согласится остановить все использование химического оружия и разрешить инспекцию для подтверждения его ликвидации, закон требует выбрать из широкого ассортимента дополнительные меры, включая отсутствие поддержки Вашингтоном международных займов и банковских кредитов США, запрет на посадку самолетов российских авиакомпаний и приостановление дипломатических отношений", - пишет WP.

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4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью. Власти страны заявили, что россияне отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили пару были без сознания, они также отравилась Новичком. Женщина скончалась.

Лондон обвинил Кремль в первом инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".

8 августа в США сообщили, что с 22 августа будут внедрены санкции против РФ из-за инцидентов в Англии. Рубль уже отреагировал на такой анонс и подупал.