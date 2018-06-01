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01.06.2018, 17:15

Сеул и Пхеньян договорились в конце месяца обсудить военные темы

Сеул и Пхеньян договорились в конце месяца обсудить военные темы - Фото
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин Фото: Фото: пресс-служба KOCIS

На запланированной встрече речь также пойдет о решении гуманитарных вопросов

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Представители Южной Кореи и КНДР условились провести переговоры по военным и гуманитарным вопросам в конце июня. Об этом сообщает АР.

Страны намерены снизить напряженность в отношениях и воссоединить семьи, разделенные Корейской войной 1950-53 годов.

Южная и Северная Корея также договорились о еще одной встрече должностных лиц в пограничном селе Панмунджом, чтобы создать отделения связи в северокорейском пограничном городе Кэсон и провести переговоры по формированию сборных команд по некоторым видам спорта для участия в Азиатских играх в августе.

КНДР также предложила Сеулу провести совместное празднование годовщины исторического межкорейского саммита, который состоялся в июне 2000 года.

В ходе переговоров 26 мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, договорились о необходимости регулярных встреч.

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Теги: переговоры, кндр, южная корея
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