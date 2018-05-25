Швеция приняла закон, обязывающий получить согласие перед сексом

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Левен считает, что, "если секс не является добровольным, то он является незаконным"

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В Швеции приняли закон, который обязывает получить однозначное согласие партнера на секс, в противном случае сексуальный контакт будет считаться изнасилованием. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно сообщению, до этого шведское законодательство определяло изнасилование как принуждение к сексу путем насилия, угроз или злоупотребления уязвимым положением жертвы. Закон вступит в силу 1 июля.

По словам премьер-министра страны Стефанана Левена, "если секс не является добровольным, то он является незаконным".

В шведском правительстве настаивают, что недавние кампании #metoo и кампания против сексуального насилия доказали необходимость принятия соответствующих поправок.

Однако критики говорят, что приведет к большему количеству осуждений.

16 апреля президент Петр Порошенко подписал закон, который криминализирует добровольное половое сношение совершеннолетнего с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.