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03.07.2018, 07:09

Скрипаля травили Новичком двое: они давно в России - The Sun

Скрипаля травили Новичком двое: они давно в России - The Sun - Фото
Сергей Скрипаль вскоре после распада СССР (скриншот из видеозаписи)

Полиция расценивает выводы следствия как "огромный прорыв", говорится в публикации, и намерена в обозримом будущем предъявить обвинение этим лицам

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Следователи Скотленд-Ярда полагают, что попытку убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля осуществила команда из двух человек. Об этом со ссылкой на "источники" сообщает британское издание The Sun.

"Считается, что расследование сосредоточено на, по крайней мере, двух ключевых "представляющих интерес личностях", которые почти наверняка тесно связаны с Россией. Правоохранители полагают, что они покинули Британию на следующее утро после заказанного Кремлем покушения на убийство", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, теперь эти двое "находятся в России под защитой президента Владимира Путина".

Скотленд-Ярд считает расследование одним из крупнейших и сложных для контрразведки. Были проанализированы более 4000 часов записей с камер наблюдения.

После убийства в Лондоне экс-агента ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году британские правоохранители назвали (по их версии) виновных - Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Москва отказала Лондону в экстрадиции этих двоих, сами же они все отрицают.

Читайте также: Отравление Скрипалей: полиция восстановила хронологию событий

4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. ОЗХО подтвердила выводы Британии о природе яда, однако не назвала его "Новичком". Кроме Скрипалей в инциденте пострадали десятки человек. Позднее Скрипалей выписали из больницы.

Лондон обвинил Кремль в инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".

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Теги: Сергей Скрипаль, Солсбери, Новичок, отравление, киллер
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