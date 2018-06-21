Советник Трампа едет в Москву договариваться о встрече с Путиным

Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в конце июня поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в Twitter сообщил представитель Совета по национальной безопасности США Гарретт Маркуис.
"25-27 июня советник США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с американскими союзниками в Лондоне и Риме, чтобы обсудить вопросы национальной безопасности, а затем отправится в Москву, чтобы обсудить потенциальную встречу президентов Трампа и Путина", - написал он.
9 июня в Кремле заявили, что Трамп и Путин обсудили по телефону возможную встречу в Вене.
The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что команда Трампа с ноября 2017 года игнорировала его желание встретиться с Путиным.