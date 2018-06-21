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21.06.2018, 20:47

Советник Трампа едет в Москву договариваться о встрече с Путиным

Советник Трампа едет в Москву договариваться о встрече с Путиным - Фото
Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: Getty Images

9 июня в Кремле заявили, что Трамп и Путин обсудили по телефону возможную встречу в Вене

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Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в конце июня поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в Twitter сообщил представитель Совета по национальной безопасности США Гарретт Маркуис.

"25-27 июня советник США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с американскими союзниками в Лондоне и Риме, чтобы обсудить вопросы национальной безопасности, а затем отправится в Москву, чтобы обсудить потенциальную встречу президентов Трампа и Путина", - написал он.

9 июня в Кремле заявили, что Трамп и Путин обсудили по телефону возможную встречу в Вене.

The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что команда Трампа с ноября 2017 года игнорировала его желание встретиться с Путиным.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, джон болтон, советник, встреча
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