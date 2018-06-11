SpaceX планирует строить на мысе Канаверал свой космический центр

Фото: NASA

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Строительство собственного центра управления и ангара позволит SpaceX запускать только Falcon 9 больше 50 раз в год

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Компания SpaceX планирует построить на мысе Канаверал на территории космического центра имени Кеннеди собственную башню управления, ангар и "сад ракет", где будут ракеты-носители Falcon и космические корабли Dragon. Об этом пишет Florida Today.

Согласно представленному проекту, SpaceX хочет занять больше 27 гектаров. Этот проект должен пройти общественное рассмотрение.

Расширение даст возможность компании хранить и восстанавливать большее количество ракетоносителей.

В компании объясняют, что новый космический центр позволит оптимизировать частоту запусков - в год можно будет делать до 54 запусков Falcon 9 и около 10 запусков Falcon Heavy.

По словам Илона Маска, в 2018 году SpaceX запустит больше ракет, чем любая страна. Компания намерена сократить цикл повторного использования маршевой ступени Falcon 9 до 24 часов.

Всего SpaceX совершила 56 успешных запусков с июня 2010 года, а в нынешнем сезоне компания запустила уже восемь ракет.