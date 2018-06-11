Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.06.2018, 14:44

SpaceX планирует строить на мысе Канаверал свой космический центр

SpaceX планирует строить на мысе Канаверал свой космический центр - Фото
Фото: NASA

Строительство собственного центра управления и ангара позволит SpaceX запускать только Falcon 9 больше 50 раз в год

Реклама
Реклама

Компания SpaceX планирует построить на мысе Канаверал на территории космического центра имени Кеннеди собственную башню управления, ангар и "сад ракет", где будут ракеты-носители Falcon и космические корабли Dragon. Об этом пишет Florida Today.

Согласно представленному проекту, SpaceX хочет занять больше 27 гектаров. Этот проект должен пройти общественное рассмотрение. 

Расширение даст возможность компании хранить и восстанавливать большее количество ракетоносителей.

В компании объясняют, что новый космический центр позволит оптимизировать частоту запусков - в год можно будет делать до 54 запусков Falcon 9 и около 10 запусков Falcon Heavy.

По словам Илона Маска, в 2018 году SpaceX запустит больше ракет, чем любая страна. Компания намерена сократить цикл повторного использования маршевой ступени Falcon 9 до 24 часов.

Всего SpaceX совершила 56 успешных запусков с июня 2010 года, а в нынешнем сезоне компания запустила уже восемь ракет.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: nasa, spacex, мыс Канаверал, космодром
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
NASA: На Марсе обнаружены органические молекулы
Общество NASA: На Марсе обнаружены органические молекулы
SpaceX вывела в космос зонд-поисковик экзопланет: видео запуска
Общество SpaceX вывела в космос зонд-поисковик экзопланет: видео запуска
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 