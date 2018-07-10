Спасение детей из затопленной пещеры Таиланда: что нового на утро

Зона эвакуации около входа в пещеру (фото - Getty Images)

commenthover

Спасатели не говорят, хотят ли они вывести сегодня за один заход оставшихся четверых мальчиков и их тренера, или разобьют все на два визита в пещеру

Реклама

Реклама

Самочувствие восьми мальчиков, которых подняли на поверхность из затопленной пещеры в Таиланде у границы с Мьянмой, в целом хорошее, некоторые сегодня попросили хлеб с шоколадным соусом на завтрак. Об этом рассказали местные власти, пишет агентство Reuters.

У двоих мальчиков есть подозрение на легочную инфекцию, но четверо тех, кого достали первыми, уже "ходят около своих коек".

"На данный момент нет причин для беспокойства, все (люди) в порядке. Ребята - футболисты, они крепкие и с хорошим иммунитетом", - заявила министр здравоохранения страны Хесада Чокедамронгсук.

Как уточнили власти, у спасенных, к которым пока не пускают родителей (медики боятся, что мальчики могут подхватить инфекцию), "неплохой аппетит", но пока что их преимущественно кормят кашами, растертой и "легкой" пищей. Их оставят в госпитале еще на неделю.

По словам руководителя операции Наронгсака Осоттанакорна, спасатели быстро учатся, и вторую группу мальчиков достали на два часа быстрее, чем первых. Они торопятся, поскольку продолжающиеся муссоны угрожают еще большим затоплением пещеры.

Новый этап эвакуации начнется к вечеру по Киеву.

Смотрите также: Илон Маск привез в Таиланд субмарину для спасения детей: фото и видео

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. В начале спасательной операции погиб бывший ныряльщик ВМС Таиланда.

По состоянию на вечер 9 июля на поверхность подняли восемь подростков. В пещере остаются еще четверо и тренер.