Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.07.2018, 12:31

Спасение детей в Таиланде: дайверы отказались от субмарины Маска

Спасение детей в Таиланде: дайверы отказались от субмарины Маска - Фото
Илон Маск (фото - 9Gag)

Спасатели решили, что будут работать по установленному ранее плану и не использовать субмарину, которую специально привез Илон Маск

Реклама
Реклама

Спасатели в Таиланде пока не будут использовать мини-субмарину, которую американский инженер Илон Маск специально разработал и привез для спасения детей из затопленной пещеры. Об этом сообщает The Guardian.

"Несмотря на то, что его технология хорошая и передовая, она непрактична для этой миссии", - сказал глава объединенного центра спасательной операции.

Маск отметил, что субмарина останется в Таиланде на случай, если она пригодится. 

Смотрите также: Маск привез в Таиланд субмарину для спасения детей - фото, видео

Из затопленной пещеры сегодня спасли уже девятого мальчика. У эвакуированных вчера медики диагностировали переохлаждение (гипотермию) и "болезнь спелеологов" (гистоплазмоз). 

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. 8 июля спасатели начали эвакуацию.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Илон Маск, таиланд, пещера, спасение детей
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Маск привез в Таиланд субмарину для спасения детей - фото, видео
Мир Маск привез в Таиланд субмарину для спасения детей - фото, видео
Спасение детей из пещеры в Таиланде: Илон Маск спешит на помощь
Мир Спасение детей из пещеры в Таиланде: Илон Маск спешит на помощь
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 