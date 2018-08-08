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08.08.2018, 12:36

Список 672: выложены данные россиян, кто оккупировал часть Грузии

Список 672: выложены данные россиян, кто оккупировал часть Грузии - Фото
Война России против Грузии (фото - Getty Images)

Составленный грузинской группой რუსეთს რა?! материал содержит данные о военно-политическом руководстве РФ и персональные данные российских оккупантов

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Волонтеры сообщества InformNapalm по случаю 10-й годовщины российского вторжения в Грузию опубликовали "Список 672" - данные о военных и чиновниках, принимавших участие или причастных к планированию и реализации агрессии против этой страны в августе 2008 года.

"Это итог многомесячной кропотливой работы волонтеров, которые путем разведки открытых источников собрали десятки публикаций и роликов, в том числе приказы о награждениях, статьи и телерепортажи о российских военных. Кроме данных из соцсетей, значительная часть идентифицированных участников вторжения найдена в тематических группах, на форумах, с последующим изучением и анализом профильных данных и контактов фигурантов", - говорится в сообщении.

Вся подробная информация и инфографика доступны здесь.

Массив данных систематизирован в несколько тематических блоков (восемь списков), большинство выявленных агрессоров — офицеры и контрактники частей и соединений Северокавказского военного округа, Черноморского флота, авиации, спецназа и воздушно-десантных войск.

Всего в списке названо 672 имени, из них идентифицированы 500 человек, частично идентифицированы - 172.

Для наглядности массив по "ветеранам" вторжения сведен в тематические инфографики.

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Война началась вокруг вооруженного противостояния в Южной Осетии в августе 2008 года. Против Грузии, кроме армии РФ и НВФ Южной Осетии, воевали боевики из России и Абхазии. В ночь на 8 августа после обстрелов боевиками грузинских сел ВС Грузии заняли большую часть Цхинвали, однако в тот же день РФ ввела войска в помощь югоосетинским сепаратистам, подвергла бомбардировке грузинские города, порты и военные объекты. Война закончилась 12 августа поражением грузинской армии, потерей Кодорского анклава Абхазии и этнической чисткой грузинских сел в Южной Осетии. Россия войска не вывела.

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Теги: война в Грузии, инфографика, оккупация, Грузия, волонтеры, абхазия, южная осетия, список
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