Спустя три месяца: стала известна дата встречи Меркель с Путиным

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина может состояться 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.
Планируется, что переговоры пройдут в резиденции Мезеберге - именно ее традиционно используют для приема иностранных гостей.
"Переговоры будут сосредоточены на текущих вопросах внешней политики", - говорится в сообщении.
Пока детали предстоящей встречи лидеров двух стран не сообщают.
Прошлая встреча Путина и Меркель состоялась 18 мая в Сочи.