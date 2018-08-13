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13.08.2018, 13:11

Спустя три месяца: стала известна дата встречи Меркель с Путиным

Спустя три месяца: стала известна дата встречи Меркель с Путиным - Фото
Владимир Путин и Ангела Меркель (фото - Getty Images)

Подробности встречи лидеров двух стран Германии и РФ пока неизвестны

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Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина может состояться 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Планируется, что переговоры пройдут в резиденции Мезеберге - именно ее традиционно используют для приема иностранных гостей.

"Переговоры будут сосредоточены на текущих вопросах внешней политики", - говорится в сообщении.

Пока детали предстоящей встречи лидеров двух стран не сообщают.

Прошлая встреча Путина и Меркель состоялась 18 мая в Сочи.

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Теги: визит, ангела меркель, владимир путин, переговоры, война в донбассе, встреча
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