Спустя три месяца: стала известна дата встречи Меркель с Путиным

Владимир Путин и Ангела Меркель (фото - Getty Images)

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Подробности встречи лидеров двух стран Германии и РФ пока неизвестны

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Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина может состояться 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Планируется, что переговоры пройдут в резиденции Мезеберге - именно ее традиционно используют для приема иностранных гостей.

"Переговоры будут сосредоточены на текущих вопросах внешней политики", - говорится в сообщении.

Пока детали предстоящей встречи лидеров двух стран не сообщают.

Прошлая встреча Путина и Меркель состоялась 18 мая в Сочи.