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21.06.2018, 19:26

США о Совете ООН по правам человека: Они на стороне РФ и Китая

США о Совете ООН по правам человека: Они на стороне РФ и Китая - Фото
Никки Хейли (фото - gettyimages.com)

Никки Хейли обвинила правозащитные организации в деструктивной роли в реформировании Совета

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Постпред США в ООН Никки Хейли обвинила правозащитные организации в провале усилий США, направленных на реформирование Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает BBC.

"Вам следует знать, что ваши усилия по блокированию переговоров и предотвращению реформы стали одним из факторов, которые подтолкнули США к выходу из состава Совета, - написала она в письме правозащитным организациям. - Вы стали на сторону России и Китая против Соединенных Штатов по одному из ключевых вопросов, касающихся прав человека".

Хейли имела в виду послание Human Rights Watch, Amnesty International и еще 16 правозащитных организаций, направленное в ООН в мае. В этом послании высказывалась обеспокоенность тем, что проект резолюции по реформированию Совета ООН по правам человека, внесенный США на Генассамблее всемирной организации, может ослабить права Совета. Тогда США сняли свои предложения по реформированию Совета ООН по правам человека, опасаясь поражения на Генассамблее.

Также Хейли обвинила правозащитные организации в деструктивной роли, которая заключается в их отказе поддержать усилия США, направленные на снятие вопроса о политике Израиля с повестки дня Совета ООН по правам человека.

19 июня посол США в ООН Никки Хейли объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека. 

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Теги: Совет ООН по правам человека, правозащитники, Никки Хейли
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