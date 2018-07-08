Столтенберг призвал Германию увеличить расходы на оборону

Йенс Столтенберг (фото - gettyimages.com)

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Генсек НАТО одобрительно отозвался на то, что Берлин решил несколько увеличить расходы на оборонные нужды

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал правительство Германии существенно увеличить оборонный бюджет. Об этом Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, пишет Deutsche Welle.

Генсек НАТО одобрительно отозвался на то, что Берлин решил несколько увеличить расходы на оборонные нужды, однако признал, что немецкому правительству следует "делать больше" в этом плане.

Глава Альянса вспомнил, что Германия, так же, как и остальные страны НАТО, обязалась тратить на оборону не менее 2% от валового внутреннего продукта (ВВП). Нынешний уровень оборонного бюджета Германии еще далек от этого показателя.

Столтенберг раскритиковал обещание канцлера ФРГ Ангелы Меркель увеличить расходы на оборонные цели до 1,5% ВВП до 2024 года.

"1,5% - не два процента", - подчеркнул Столтенберг. Генсек НАТО также отметил тот факт, что Германия имеет значительную экономическую вес и "играет крайне важную роль", и он исходит из того, что Берлин и в дальнейшем будет пытаться достичь уровня оборонных расходов в 2% ВВП.

7 июля 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что НАТО должно быть способным защитить себя.