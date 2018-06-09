Страны G7 договорились создать систему защиты от пропаганды

Главы стран G7 (фото - Getty Images)

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Механизм быстрого реагирования должен распространять информацию об информатаках и позволять всем странам быстрее реагировать

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Страны G7 на саммите в Канаде решили разработать новую систему защиты от пропаганды, передает Deutsche Welle.

Механизм быстрого реагирования должен позволить быстро отвечать на манипуляции с выборами, пропаганду и попытки дестабилизации, исходящие "от таких стран, как Россия".

Такая система может помочь странам G7 анализировать информацию об информатаках и обмениваться ею друг с другом. Это в идеальном случае должно привести к более скоординированной реакции всех стран в виде ответной кампании или санкций.

25 апреля этого года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой одобрила противодействие российской пропаганде на уровне Евросоюза.