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09.06.2018, 08:35

Страны G7 договорились создать систему защиты от пропаганды

Страны G7 договорились создать систему защиты от пропаганды - Фото
Главы стран G7 (фото - Getty Images)

Механизм быстрого реагирования должен распространять информацию об информатаках и позволять всем странам быстрее реагировать

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Страны G7 на саммите в Канаде решили разработать новую систему защиты от пропаганды, передает Deutsche Welle.

Механизм быстрого реагирования должен позволить быстро отвечать на манипуляции с выборами, пропаганду и попытки дестабилизации, исходящие "от таких стран, как Россия".

Такая система может помочь странам G7 анализировать информацию об информатаках и обмениваться ею друг с другом. Это в идеальном случае должно привести к более скоординированной реакции всех стран в виде ответной кампании или санкций. 

25 апреля этого года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой одобрила противодействие российской пропаганде на уровне Евросоюза. 

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Теги: информационные атаки, g7, большая семерка, противодействие пропаганде
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