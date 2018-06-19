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19.06.2018, 13:32

Суд ЕС обязал Ле Пен выплатить Европарламенту €300 тыс

Суд ЕС обязал Ле Пен выплатить Европарламенту €300 тыс - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Постановление стало следствием расследования Европейского бюро по борьбе с мошенничеством

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Французский ультраправый лидер Марин Ле Пен проиграла иск в суде Европейского Союза против постановления Европейского парламента о выплате почти 300 тыс евро после того, как ее обвинили в злоупотреблении средствами, выделенными на зарплату помощников. Об этом говорится в решении суда ЕС, сообщает Европейская правда.

Постановление стало следствием расследования Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), которое в 2016 году показало, что Ле Пен, лидер партии Национальный фронт, "неоправданно заплатила" 298 497 евро за парламентскую помощь в период с декабря 2010 года по февраль 2016 года.

Парламент предупредил Ле Пен, что если деньги не будут возвращены до января 2017 года, они будут сняты с ее зарплаты.

Генеральный суд постановил, что деньги необходимо вернуть назад, потому что Ле Пен не смогла доказать, что "ее помощник выполнял фактическую работу для нее", согласно заявлению суда.

8 марта 2018 года суд Евросоюза обязал основателя французской праворадикальной партии Национальный фронт Жана-Мари Ле Пена вернуть Европарламенту €320 тыс.

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Теги: суд, марин ле пен
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