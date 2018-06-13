Сурков смог сохранить за собой пост помощника Путина

Сурков Владислав Фото: kremlin.ru

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Сегодня Владимир Путин вновь подписал указ о его назначении

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Президент страны-агрессора России Владимир Путин своим указом вновь назначил Владислава Суркова своим помощником. Соответствующий указ 13 июня опубликован на сайте Кремля.

Однако сфера ответственности Суркова на этом посту не указана.

Ранее Сурков отвечал за политику РФ по Украине и сотрудничество с оккупированными Россией территориями - непризнанными государственными образованиями Абхазией и Южной Осетией. Его также называли "архитектором" войны в Донбассе и главным идеологом создания террористических образований ДНР и ЛНР.

11 мая 2018 года росСМИ сообщили,что Сурков может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации президента РФ Владимира Путина.

15 мая старший директор Penn Biden Center, бывший помощник главы Пентагона Майкл Карпентер заявил, что невозможно судить о том, какие будут последствия ухода помощника президента РФ Владислава Суркова из процесса переговоров по Донбассу, поскольку по факту он не был уполномочен идти на любые уступки в этих переговорах.