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15.07.2018, 17:21

Сын жертвы Новичка просит у Трампа помощи - СМИ

Сын жертвы Новичка просит у Трампа помощи - СМИ - Фото
Фото: Getty Images

Сын погибшей в Эймсбери британки просит Дональда Трампа обсудить с Владимиром Путиным убийство его матери

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Эван Хоуп, сын британки Дон Стерджесс,  погибшей от отравления нервно-паралитическим агентом российского производства Новичок, призвал президента США Дональда Трампа помочь добиться справедливости и поднять вопрос о смерти его матери в ходе завтрашней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщает The Guardian.

19-летний мужчина сообщил, что хотел бы, чтобы убийца или убийцы его матери "получили по заслугам".

"Я не разделяю политику Дональда Трампа и я никогда не буду его сторонником, но я хотел бы, чтобы он поговорил о моей матери с российским президентом", - сказал Хоуп. "Мы должны добиться справедливости для моей мамы", - добавил он.

30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. Согласно выводам британских экспертов, пара отравилась "Новичком". 10 июля Стерджесс скончалась. Роули пришел в себя, но продолжает проходить лечение.

13 июля сообщалось, что британская полиция обнаружила в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, который ранее пострадал от отравления Новичком, бутылку с этим нервно-паралитическим веществом. 

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.

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Теги: Новичок, дональд трамп, владимир путин, британия, эймсбери
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