Токийский университет годами занижал оценки девушкам - СМИ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Администрация университета решила, что выпускники-женщины якобы не будут заниматься медицинской практикой, отдав предпочтение материнству

Реклама

Реклама

Японские СМИ пишут, что Токийский медуниверситет с 2011 года занижал результаты вступительных экзаменов женщин, чтобы гарантировать, что не более 30% абитуриентов-женщин зачислят на учебу. Об этом сообщает ВВС.

Университет заявляет, что проведет расследование обвинений в дискриминации.

Популярная японская газета Yomiuri Shimbun сообщила, что в 2018 году университет принял на обучение только 30 женщин-абитуриентов и 141 мужчину.

По данным источника издания, официальные лица вуза договорились сократить количество женщин-абитуриентов. Администрация университета решила, что выпускники-женщины якобы не будут заниматься медицинской практикой, отдав предпочтение материнству.

В 2010 году, до начала вмешательства в результаты вступительных экзаменов, количество женщин среди студентов составляло около 40%.

ВВС отмечает, что Токийский медицинский университет уже был под следствием по обвинению в подкупе чиновника Министерства образования. Он якобы помог вузу получить грант в обмен на увеличение баллов вступительного экзамена его сына. Именно во время расследования этого факта была обнаружена гендерная дискриминация.

Ученые из Австралийского национального университета провели масштабное исследование, которое подтвердило агрессивное отношение к женщинам-авторам видео в комментариях на площадке YouTube.