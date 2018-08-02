Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.08.2018, 21:19

Токийский университет годами занижал оценки девушкам - СМИ

Токийский университет годами занижал оценки девушкам - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Администрация университета решила, что выпускники-женщины якобы не будут заниматься медицинской практикой, отдав предпочтение материнству

Реклама
Реклама

Японские СМИ пишут, что Токийский медуниверситет с 2011 года занижал результаты вступительных экзаменов женщин, чтобы гарантировать, что не более 30% абитуриентов-женщин зачислят на учебу. Об этом сообщает ВВС.

Университет заявляет, что проведет расследование обвинений в дискриминации.

Популярная японская газета Yomiuri Shimbun сообщила, что в 2018 году университет принял на обучение только 30 женщин-абитуриентов и 141 мужчину.

По данным источника издания, официальные лица вуза договорились сократить количество женщин-абитуриентов. Администрация университета решила, что выпускники-женщины якобы не будут заниматься медицинской практикой, отдав предпочтение материнству.

В 2010 году, до начала вмешательства в результаты вступительных экзаменов, количество женщин среди студентов составляло около 40%.

ВВС отмечает, что Токийский медицинский университет уже был под следствием по обвинению в подкупе чиновника Министерства образования. Он якобы помог вузу получить грант в обмен на увеличение баллов вступительного экзамена его сына. Именно во время расследования этого факта была обнаружена гендерная дискриминация.

Ученые из Австралийского национального университета провели масштабное исследование, которое подтвердило агрессивное отношение к женщинам-авторам видео в комментариях на площадке YouTube.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: университет, экзамен, дискриминация, студент, Токио
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Катар подал на Арабские Эмираты заявление в Международный суд
Мир Катар подал на Арабские Эмираты заявление в Международный суд
Ректор сумского вуза получил выговор за поездку студентов в Крым
Общество Ректор сумского вуза получил выговор за поездку студентов в Крым
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 