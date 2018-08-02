Трамп - Ким Чен Ыну: С нетерпением жду встречи с вами

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за то, что начался процесс возвращения на родину останков погибших во время Корейской войны американских солдат и выразил надежду на скорую встречу. Об этом он написал в Twitter.
"Я совсем не удивлен, что вы сделали такое добро. Спасибо за ваше приятное письмо - я с нетерпением жду встречи с вами", - написал президент США.
27 июля Пхеньян вернул останки погибших в Корейской войне 1950-53 годов американских военных, что означает начало выполнения обязательства, взятого Ким Чен Ыном во время саммита с Трампом.
12 июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели исторический саммит в Сингапуре, во время которого подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США.