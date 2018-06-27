Трамп анонсировал встречу с Путиным

Дональд Трамп и Владимр Путин (фото - Getty Images)

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Президент США сказал, что место встречи будет известно завтра, 28 июня

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Президент США Дональд Трамп сегодня, 27 июня, объявил о предстоящей встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает FOX Business.

Президент США заявил, что встретится с российским коллегой "примерно тогда, когда поедет в Европу".

На вопрос журналистов, где состоится встреча, Трамп ответил, что это будет известно в четверг, 28 июня.

Он добавил, что сейчас его помощник Джон Болтон встречается с президентом России Путиным, где утверждается время и место встречи лидеров.

Предполагается, что Трамп и Путин будут обсуждать ситуацию в Сирии и в Украине.

Ранее в Белом доме назвали вероятным местом встречи Трампа и Путина Хельсинки. Официальных подтверждений даты и места встречи пока нет.

27 июня сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что готов организовать встречу Трампа и Путина в Хельсинки, если к нему обратятся с таким предложением.