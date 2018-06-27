Трамп анонсировал встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп сегодня, 27 июня, объявил о предстоящей встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает FOX Business.
Президент США заявил, что встретится с российским коллегой "примерно тогда, когда поедет в Европу".
На вопрос журналистов, где состоится встреча, Трамп ответил, что это будет известно в четверг, 28 июня.
Он добавил, что сейчас его помощник Джон Болтон встречается с президентом России Путиным, где утверждается время и место встречи лидеров.
Предполагается, что Трамп и Путин будут обсуждать ситуацию в Сирии и в Украине.
Ранее в Белом доме назвали вероятным местом встречи Трампа и Путина Хельсинки. Официальных подтверждений даты и места встречи пока нет.
27 июня сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что готов организовать встречу Трампа и Путина в Хельсинки, если к нему обратятся с таким предложением.