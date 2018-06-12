Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре: фото для истории

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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Впервые в истории в эти минуты проходит встреча президента Соединенных Штатов и высшего руководителя Северной Кореи

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Сегодня, 12 июня, после полутора лет взаимных угроз американский президент Дональд Трамп и диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын встретились в отеле Capella на курортном острове Сентоса в гавани Сингапура, пожали друг другу руки, попозировали фотографам и провели закрытые для прессы переговоры. Об этом пишет агентство Reuters.

Оба при этом много "осторожно" улыбались, но, как отмечают очевидцы, их язык тела "выдавал нервозность первой встречи".

По словам исполнительного директора сингапурской компании Influence Solutions Карен Леонг, в первые 60 секунд встречи оба "искали возможность показать оппоненту, кто главный". "Это, кажется, было рукопожатие равных по статусу. Трамп, по всей видимости, понимал очень отчетливо, что нужно задать тон встрече и продемонстрировать, что лидер здесь он", - добавила она.

Как и при встрече в мае с проезидентом Южной Кореи, Ын говорил меньше коллеги и чаще внимательно слушал, однако на пути в переговорную комнату похлопал Трампа по руке "в попытке показать, что контролирует ситуацию", отметили в Reuters.

По словам Трамп, пишет Голос Америки, он "чувствует себя прекрасно". "У нас будет прекрасная дискуссия и замечательные отношения. У меня нет сомнений", - отметил хозяин Белого дома. Ын, в свою очередь, поприветствовал коллегу словами "рад встретиться, мистер президент" и сказал, что "не так просто было оказаться здесь, потому что были препятствия, но мы преодолели их".

Личные переговоры должны были продлиться около двух часов, однако свою часть саммита лидеры закончили за 41 минуту.

Фото: twitter.com/Scavino45

На вопрос журналистов, как прошли переговоры тет-а-тет, Трамп заверил, что "очень хорошо", и добавил, что "работая вместе, мы сможем разрешить проблемы".

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После этого лидеры со своими делегациями, куда со стороны США вошли госсекретарь Майк Помпео, советник по нацбезопасности Джон Болтон и глава аппарата Белого дома Джон Келли, удалились на обед и вторую часть саммита.

Перед началом саммита Трамп сообщил в Twitter, что его советник по экономике Ларри Кудлоу слег с инфарктом в Вашингтоне.