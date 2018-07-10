Трамп жаловался Путину на "глупых" советников - NYT

Президент США Дональд Трамп во время телефонного звонка главе РФ Владимиру Путину негативно отозвался о работниках Белого дома, которые отговаривали его поздравлять президента РФ с инаугурацией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с деталями разговора.
"Это глупые люди; вы не должны их слушать", – цитирует издание слова президента США.
21 марта сообщалось, что президенту США Дональду Трампу советники по национальной безопасности рекомендовали не поздравлять российского лидера Владимира Путина с переизбранием, но он проигнорировал их советы.
Позже появилась информация, что Дональд Трамп был взбешен после того, как в прессу просочилась информация о том, что помощники советовали ему не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах.