Трамп жаловался Путину на "глупых" советников - NYT

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - Getty Images) Фото: Getty Images

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Американский президент сказал главе РФ, чтобы он не слушал людей из Белого дома, которые говорили ему не поздравлять последнего с инаугурацией в марте

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Президент США Дональд Трамп во время телефонного звонка главе РФ Владимиру Путину негативно отозвался о работниках Белого дома, которые отговаривали его поздравлять президента РФ с инаугурацией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с деталями разговора.

Согласно сообщению, телефонный разговор двух лидеров состоялся в марте по инициативе американской стороны. По данным издания, американский лидер назвал "глупыми людьми" неназванных советников администрации, которые пытались предотвратить этот звонок. Трамп сказал, что США и Россия должны лучше ладить между собой.

"Это глупые люди; вы не должны их слушать", – цитирует издание слова президента США.

21 марта сообщалось, что президенту США Дональду Трампу советники по национальной безопасности рекомендовали не поздравлять российского лидера Владимира Путина с переизбранием, но он проигнорировал их советы.

Позже появилась информация, что Дональд Трамп был взбешен после того, как в прессу просочилась информация о том, что помощники советовали ему не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах.