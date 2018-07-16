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Боты:
16.07.2018, 06:17

Трамп назвал ЕС, Россию и Китай торговыми врагами США

Трамп назвал ЕС, Россию и Китай торговыми врагами США - Фото
Дональд Трамп (фото - gettyimages.com)

Дональд Трамп отметил, что ЕС, РФ и Китай воспользовались США и "не платят по своим счетам"

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Американский лидер Дональд Трамп считает Европейский союз, Россию и Китай торговыми врагами США. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

"Я думаю, что у нас много врагов. Я думаю, что Европейский союз - враг, учитывая, как они ведут себя с нами в торговле. Россия наш враг в некотором отношении. Китай - конечно, враг в экономическом плане", - сказал Трамп.

По словам президента США, это не значит, что эти страны "плохие", они просто являются конкурентами США.

"Я уважаю лидеров этих стран. Но в торговом смысле они действительно воспользовались нами, и многие из этих стран входят в НАТО, и они не платят по своим счетам", - заявил президент США.

Трамп предполагает, что глава РФ Владимир Путин – "беспощадный человек", но из всех людей, с которыми общается американский лидер, он не один такой. 

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.

 

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Теги: Россия, Китай, Трамп, ЕС, дональд трамп, торговые враги
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