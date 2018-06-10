Трамп прибыл из Канады на исторический саммит в Сингапур - CNN

Дональд Трамп (фото - пресс-служба Белого дома)

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Самолет Ким Чен Ына прилетел на пять часов раньше

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Самолет американского президента Дональда Трампа прибыл в Сингапур, где пройдет историческая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, самолет Трампа приземлился на авиабазе Paya Lebar в Сингапуре в 20:21 вечера по местному времени (15:21 по Киеву).

Отмечается, что президент США летел из Канады, где встречался с главами государств-членов G7.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на пять часов раньше Трампа.

В субботу Трамп написал в Твиттере, что ожидает от Ким Чен Ына великих дел во имя своего народа.

"Ким Чен Ун хочет сделать великое дело для своего народа, и у него есть такая возможность, и у него больше никогда не будет такой возможности", - сказано в сообщении.

Саммит Ына с Трампом состоится 12 июня.

8 июня в Сингапуре задержали австралийкого двойника Ким Чен Ына.