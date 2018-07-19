Трамп пригласил Путина приехать в Вашингтон

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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Президент США хочет встретиться с президентом РФ осенью

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Президент США Дональд Трамп пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Вашингтон осенью. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сандерс написала, что Трамп попросил Советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, переговоры уже начались.

19 июля Трамп заявил, что с нетерпением ждет следующей встречи с Путиным.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трамп в Хельсинки "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона.

Директор разведки Дэн Коутс также раскритиковал сомнения Трампа о вмешательстве РФ в выборы в США.

Представители Республиканской партии осудили Трампа, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США в измене и назвал его комментарии имбецильными.