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06.09.2018, 09:40

Туристам запретили есть в центре одного из городов Италии

Туристам запретили есть в центре одного из городов Италии - Фото
Фото: Pixabay

Толпы туристов, останавливающиеся поесть, мешают местным жителям. За несоблюдение закона - штраф

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Во вторник, 4 сентября, в итальянской Флоренции начал действовать закон, согласно которому туристам запрещено есть на четырех улицах в историческом центре города. Об этом сообщает Daily Mail.

Все, кто будет есть на улицах Виа де Нери (Via de Neri), Пьяццале дельи Уффици (Piazzale degli Uffizi), Пьяцца дель Грано (Piazza del Grano) и Виа делла Нинна (Via della Ninna) с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 22:00 будут оштрафованы на 500 евро.

Такие меры объясняются тем, что толпы туристов останавливаются перекусить посреди улицы и мешают движению в городе. 

За исполнением нового закона будут следить волонтеры, которые могут выписывать штрафы нарушителям. 

27 августа мэр французского муниципалитета Ландевеннек запретил купание на местных пляжах, посчитав, что поведение одного обитающего в этой местности дельфина-афалины несет потенциальную угрозу жизни людей.

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Теги: туризм, туристы, италия, турист, флоренция
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