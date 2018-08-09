Тушивший пожар в Кемерово пытался покончить с собой в СИЗО

Фото: gazeta.a42.ru

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Жена начальника службы пожаротушения в Кемеровской области Андрея Бурсина считает, что поводом могло стать давление со стороны следователей

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Начальник службы пожаротушения в Кемеровской области Андрей Бурсин, обвиненный в России в халатности при тушении смертельного пожара в торговом центре "Зимняя вишня", пытался совершить самоубийство. Об этом прокремлевскому изданию Коммерсант сообщила его жена.

Позавчера, 7 августа, его доставили на лечение в больницу с обеими перебинтованными руками. По мнению Татьяны Бурсиной, поводом для суицида могло стать давление со стороны следователей, а также отказ в свидании с семьей.

Пропагандистский ресурс ТАСС сообщил со ссылкой на "анонимный источник в медицинских кругах", что Бурсин пытался покончить с собой якобы из-за нервного срыва.

Пожарного задержали 7 июля. Следствие полагает, что он не организовал правильную эвакуацию людей из горящего ТЦ и не давал указаний искать людей в кинозалах.

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При пожаре 25 марта погибли 60 человек, многие из них были заперты в одном из кинозалов, куда пожарные не смогли добраться вовремя.