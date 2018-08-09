Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.08.2018, 09:07

Тушивший пожар в Кемерово пытался покончить с собой в СИЗО

Тушивший пожар в Кемерово пытался покончить с собой в СИЗО - Фото
Фото: gazeta.a42.ru

Жена начальника службы пожаротушения в Кемеровской области Андрея Бурсина считает, что поводом могло стать давление со стороны следователей

Реклама
Реклама

Начальник службы пожаротушения в Кемеровской области Андрей Бурсин, обвиненный в России в халатности при тушении смертельного пожара в торговом центре "Зимняя вишня", пытался совершить самоубийство. Об этом прокремлевскому изданию Коммерсант сообщила его жена.

Позавчера, 7 августа, его доставили на лечение в больницу с обеими перебинтованными руками. По мнению Татьяны Бурсиной, поводом для суицида могло стать давление со стороны следователей, а также отказ в свидании с семьей.

Пропагандистский ресурс ТАСС сообщил со ссылкой на "анонимный источник в медицинских кругах", что Бурсин пытался покончить с собой якобы из-за нервного срыва.

Пожарного задержали 7 июля. Следствие полагает, что он не организовал правильную эвакуацию людей из горящего ТЦ и не давал указаний искать людей в кинозалах. 

Читайте также: Пожар в Кемерово: потерявший семью идет на выборы от силы Путина

При пожаре 25 марта погибли 60 человек, многие из них были заперты в одном из кинозалов, куда пожарные не смогли добраться вовремя.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: кемерово, пожар, самоубийство, андрей бурсин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Перу десятки человек отравились зараженной химикатами пищей
Мир В Перу десятки человек отравились зараженной химикатами пищей
Нашелся виновный в "покушении" на президента Венесуэлы - Reuters
Мир Нашелся виновный в "покушении" на президента Венесуэлы - Reuters
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 