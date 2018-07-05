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05.07.2018, 20:41

У ЧВК Вагнера в Сирии появился серьезный конкурент - СМИ

У ЧВК Вагнера в Сирии появился серьезный конкурент - СМИ - Фото
Фото: WikiCommons

Наемники из Патриота участвуют в боевых действиях как минимум с весны 2018 года

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У частной военной компании Вагнера появился серьезный конкурент. Новая ЧВК Патриот, предположительно связанная с минобороны РФ, как минимум с весны 2018 года участвует в боевых действиях в Сирии. Об этом сообщает Дождь.

О существовании Патриота рассказали несколько источников - источник с рынка охранных услуг, офицер минобороны РФ и представители ветеранских организаций.

Также военная компания упоминается в обращении к властям РФ, которое подписали генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, глава международной общественной организации Честь и Родина Владимир Петров и председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев. Все трое подтвердили, что знают о существовании ЧВК Патриот.

В ветеранских структурах новую ЧВК связывают с минобороны - Патриот формируется в том числе из кадровых российских военнослужащих. 

Офицер Минобороны, сравнивая новую ЧВК с группой Вагнера, отметил, что в Патриоте больше платят и лучше ставят боевые задачи. Вагнер чаще берет на себя боевые задачи, а Патриот больше занимается охраной первых лиц.

СМИ стало известно, что Патриот - не единственная новая ЧВК. Есть другие компании, которые выходят на рынок, их точные их названия пока неизвестны, но известно, что они входят в Ливию, Йемен, Судан, Бруней.

Минобороны на запрос журналистов не ответило.

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Теги: Сирия, чвк вагнера, чвк патриот
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