Фото: gettyimages.com

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Опубликована фотография, на которой Башар Асад сидит рядом с женщиной, подключенной к капельнице

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Асма Асад, жена президента Сирии Башара Асада, начала первый этап лечения от рака молочной железы. Об этом сообщается в Twitter канцелярии президента Сирии.

В твитте отмечается, что злокачественная опухоль диагностирована на начальном этапе развития.

Опубликована фотография, на которой Башар Асад сидит рядом с женщиной, подключенной к капельнице.

Асма Асад родилась 11 августа 1975 года. Она вступила в брак с главой Сирии в 2001 году, когда он уже вступил в должность президента. У них трое общих детей.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун категорически настаивает, что гомеопатические средства совершенно неэффективны, более того – по ее мнению, в некоторых случаях лечение такими средствами опасно для жизни (например, в случае онкологических заболеваний).