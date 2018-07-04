У Трампа ответили на выводы Сената о влиянии РФ на выборы США

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Хоган Гидли сообщил, что Дональд Трамп и Владимир Путин придерживаются разных позиций на этот счет

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Президент США Дональд Трамп не сомневается в том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли в ответ на новый отчет комитета сената американского конгресса по разведке.

"Он не сомневался в этом. Президент ясно дал понять, и он много раз говорил, что считает, что Россия вмешалась в наши выборы. Он сказал, что Владимир Путин (президент РФ - ред.) придерживается своей позиции на этот счет", – сказал Гидли журналистам.

На вопрос представителей СМИ о позиции американского лидера по Крыму, Гидли ответил: "Мы не признаем попытку России аннексировать Крым".

Во вторник, 3 июля, комитет сената конгресса США по разведке опубликовал открытый доклад, в котором выражается поддержка выводов разведсообщества о том, что во время президентских выборов 2016 года Россия предпринимала усилия, направленные на поддержку Дональда Трампа.