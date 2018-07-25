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25.07.2018, 18:15

Ученые считают, что нашли на Марсе настоящее озеро с водой

Ученые считают, что нашли на Марсе настоящее озеро с водой - Фото
Фото: скриншот с видео

Выводы исследователей будут опубликованы в выпуске Science на этой неделе

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Итальянское космическое агентство объявило в среду, что исследователи обнаружили признаки большого стабильного водоема под полуторакилометровой толщей льда у южного полюса Марса. Об этом пишет The Wired.

Наблюдения были зафиксированы с помощью Марсиса - радара для для зондирования поверхности недр и ионосферы.

«Марсис родился, чтобы сделать такое открытие, и теперь оно есть», - сказал Роберто Орозеи, радиоастроном из Национального института астрофизики, который руководил исследованием.

Выводы его команды появятся в выпуске Science на этой неделе.

Ранее специалисты обнаружили микробы, которые способны выжить в токсичных ручьях на поверхности Марса. 

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Теги: вода, Марс, радар, озеро, марсис
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