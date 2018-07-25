Ученые считают, что нашли на Марсе настоящее озеро с водой

Итальянское космическое агентство объявило в среду, что исследователи обнаружили признаки большого стабильного водоема под полуторакилометровой толщей льда у южного полюса Марса. Об этом пишет The Wired.
Наблюдения были зафиксированы с помощью Марсиса - радара для для зондирования поверхности недр и ионосферы.
«Марсис родился, чтобы сделать такое открытие, и теперь оно есть», - сказал Роберто Орозеи, радиоастроном из Национального института астрофизики, который руководил исследованием.
Выводы его команды появятся в выпуске Science на этой неделе.
Ранее специалисты обнаружили микробы, которые способны выжить в токсичных ручьях на поверхности Марса.