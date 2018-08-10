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10.08.2018, 10:59

Удар по школьному автобусу в Йемене: число погибших выросло до 50

Удар по школьному автобусу в Йемене: число погибших выросло до 50 - Фото
Скриншот видео CNN

Большинство погибших - дети; в больнице еще 77 пострадавших

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На севере Йемена количество погибших в результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по школьному автобусу выросло до 50 человек. Большинство жертв - дети младше 15 лет, сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает CNN.

Еще 77 человек ранены. 

Ближайшая больница переполнена - туда привезли всех погибших и пострадавших. 

Атака произошла вчера, 9 августа. Как сообщалось, дети возвращались в школу с пикника, когда водитель автобуса остановился, чтобы попить. Именно в этот момент произошла атака. 

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Теги: погибшие, авиаудар, автобус, дети, коалиция, йемен
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