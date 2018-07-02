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02.07.2018, 09:29

В Афганистане смертник взорвал автобус сикхов: убиты политики

В Афганистане смертник взорвал автобус сикхов: убиты политики - Фото
Скриншот из видеозаписи

Террористы среди прочих убили единого кандидата от сикхов на будущих парламентских выборах и лидера нацменьшинств

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1 июля в городе Джелалабад на востоке Афганистана произошел теракт: в результате подрыва смертника в автобусе с гражданскими погибли 19 человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил ресурс Tolo News.

Как рассказали в полиции, люди ехали на встречу с президентом Ашрафом Гани, который был с визитом в провинции Нангархар, когда прогремел взрыв. За несколько часов до этого афганский лидер открыл в Джелалабаде госпиталь.

Большинство жертв - из местной общины сикхов. По данным областных медвластей, 17 погибших - из индусов и сикхов.

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Среди жертв - единый кандидат от сикхов на парламентских выборах 20 октября Аутар Сингх Халса и лидер нацменьшинств Рава Сингх.

Видео: TOLO News

Боевики террористической сети Исламское государство уже заявили, что теракт - дело их рук.

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Теги: афганистан, теракт, терроризм, смертник, джелалабад
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