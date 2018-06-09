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09.06.2018, 13:42

В Афганистане талибы неожиданно заявили о перемирии

В Афганистане талибы неожиданно заявили о перемирии - Фото
Фото: gettyimages.com

При этом боевики заявили, что иностранные силы будут исключены из режима прекращения огня

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Афганские талибы неожиданно объявили о трехдневном прекращении огня в связи с Ид аль-Фитр, праздником по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает Reuters.

Агентство напомнило, что несколько дней назад афганское правительство объявило о безусловном прекращении огня.

Боевики заявили, что иностранные силы будут исключены из режима прекращения огня, и что атаки против них будут продолжаться. Они также сказали, что будут защищаться от любых нападений.

Президент Афганистана приветствовал это заявление и выразил надежду, что это может привести к прочному миру.

Ид аль-Фитр – один из самых больших праздников в мусульманском календаре, когда семьи посещают дома друг друга, угощают друг друга и посещают могилы близких.

4 июня в Кабуле на конференции исламских богословов взорвался смертник. В результате теракта погибли по меньшей мере 14 человек.

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Теги: афганистан, перемирие, талибан, ид аль-фитр
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