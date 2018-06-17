Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.06.2018, 16:36

В Афганистане второй теракт за два дня: 18 погибших, 45 раненых

В Афганистане второй теракт за два дня: 18 погибших, 45 раненых - Фото
Фото: скриншот с видео

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение

Реклама
Реклама

В афганском городе Джелалабад в провинции Нангархар произошел взрыв, в результате которого 18 человек погибли и 45 получили ранения. Об этом сообщает Tolo News.

Согласно сообщению со ссылкой на местных чиновников, террорист-смертник совершил самоподрыв у офиса губернатора провинции в воскресенье после обеда.

Отмечается, что пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Вчера, 16 июня, в афганском городе Нангархар во время празднования начала перемирия, которое происходило с участием представителей силовых органов Афганистана и членов группировки Талибан, прогремел взрыв, в результате которого погибли 36 человек, 65 получили ранения.

Ответственность за этот теракт взяли на себя боевики группировки Исламское государство.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: афганистан, теракт, смертник, террорист
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Афганистане
Политика ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Афганистане
Армия США в Афганистане переведет огонь с талибов на боевиков ИГ
Мир Армия США в Афганистане переведет огонь с талибов на боевиков ИГ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 