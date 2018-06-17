В Афганистане второй теракт за два дня: 18 погибших, 45 раненых

Фото: скриншот с видео

commenthover

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение

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В афганском городе Джелалабад в провинции Нангархар произошел взрыв, в результате которого 18 человек погибли и 45 получили ранения. Об этом сообщает Tolo News.

Согласно сообщению со ссылкой на местных чиновников, террорист-смертник совершил самоподрыв у офиса губернатора провинции в воскресенье после обеда.

Отмечается, что пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Вчера, 16 июня, в афганском городе Нангархар во время празднования начала перемирия, которое происходило с участием представителей силовых органов Афганистана и членов группировки Талибан, прогремел взрыв, в результате которого погибли 36 человек, 65 получили ранения.

Ответственность за этот теракт взяли на себя боевики группировки Исламское государство.