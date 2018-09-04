В австрийских лугах заметили кенгуру: видео

Фото: скриншот с видео

commenthover

Полиция подтвердила, что несколько людей на выходных видели кенгуру, но поймать животное пока не удалось

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В лугах вблизи австрийского городка Кирхшлаг обнаружили кенгуру. При этом в полиции говорят, что ни у кого в окрестностях не пропадали экзотические для этих мест животные, сообщает ВВС.

Полиция подтвердила, что несколько людей на выходных видели кенгуру, но поймать животное пока не удалось.

"Это звучит невероятно, но это правда", - сказал агентству AFP официальный представитель местной полиции.

"Мы обратились во все зоопарки в окрестностях, но ни у кого не пропадал кенгуру. Мы надеемся, что хозяин найдется", - добавил полицейский, который пожелал остаться неназванным.

Полиция не могла сообщить, какой именно вид кенгуру был замечен возле Кирхшлага, но зоолог из местного зоопарка предположил, что это был кенгуру Беннетта, который хорошо переносит низкие температуры.