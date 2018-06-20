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20.06.2018, 21:26

В Азербайджане – массовое отравление на хлопковом поле

В Азербайджане – массовое отравление на хлопковом поле - Фото
Фото: скриншот с видео

Это уже третье и самое массовое отравление после работ на хлопковом поле только в этом месяце

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В Азербайджане 110 человек, в том числе 14-летняя девочка, попали в больницу с симптомами отравления после возвращения с работ на хлопковом поле. Это уже третий случай массового отравления хлопкоробов с начала месяца, сообщает Русская служба ВВС.

Причиной отравления, вероятно, стали используемые на полях пестициды, однако официально власти об этом не заявляют, пишет издание.

По его информации, некоторые пострадавшие теряли сознание, не дойдя до больницы.

И врачи, и пациенты говорят, что впервые сталкиваются с таким отравлением.

ВВС сообщает, что это уже третье и самое массовое отравление только в этом месяце. На прошлой неделе в Тертерском районе были госпитализированы с отравлением 14 человек, а 11 июня в Саатлинском районе - еще 24 человека.

В прокуратуре сообщили, что ведется расследование, и пока причины массового отравления не установлены.

Вместе с тем местные жители утверждают, что отравления связаны именно с работой на хлопковых полях.

Министр сельского хозяйства страны ранее не исключил, что причиной могут быть пестициды, которые используются на полях для борьбы с насекомыми-вредителями.

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Теги: хлопок, пестициды, отравление, Азербайджан
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