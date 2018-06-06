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06.06.2018, 14:53

В Беларуси хотят наказывать за "ложную информацию" в интернете

В Беларуси хотят наказывать за "ложную информацию" в интернете - Фото
iStock-104239384

Как следует из слов белорусского генпрокурора, нововведение будет касаться также работы журналистов

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В Беларуси намерены ввести административную и уголовную ответственность за "ложную информацию" в интернете, в том числе когда ее источником является анонимный пользователь. Об этом сообщил журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, передает БЕЛТА.

Он не исключил и крупной материальной ответственности.

Как следует из слов белорусского генпрокурора, нововведение будет касаться также работы журналистов. По словам Конюка, СМИ должны предоставлять "проверенный контент".

Ранее Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, признав его виновным в шпионаже.

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Теги: беларусь, интернет, запрет, сми, информация
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