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29.07.2018, 08:30

В Белграде убили бывшего адвоката Милошевича

В Белграде убили бывшего адвоката Милошевича - Фото
Драгослав Огнянович (фото - mc.rs)

Драгослав Огнянович, который помогал защищать Милошевича в Гааге, убит возле своего дома

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В Белграде застрелили Драгослава Огняновича — адвоката, который помогал защищать в суде бывшего президент Югославии Слободана Милошевича. Об этом пишет The Guardian.

57-летний Огнянович был застрелен перед своим домом в районе, а его 26-летний сын - ранен в правую руку.

Огнянович работал в юридической группе, которая помогала защищать Милошевича в Гаагском трибунале по обвинению в военных преступлениях в бывшей Югославии.

Он также был адвокатом некоторых преступных деятелей Сербии.

За последние два года в Белграде убили нескольких видных членов преступных группировок Сербии и Черногории. Полиция связывает эти убийства с перестановкой сил на рынке наркотиков.

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Теги: Слободан Милошевич, югославия, Радослав Огнянович
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