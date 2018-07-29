В Белграде убили бывшего адвоката Милошевича

Драгослав Огнянович (фото - mc.rs)

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Драгослав Огнянович, который помогал защищать Милошевича в Гааге, убит возле своего дома

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В Белграде застрелили Драгослава Огняновича — адвоката, который помогал защищать в суде бывшего президент Югославии Слободана Милошевича. Об этом пишет The Guardian.

57-летний Огнянович был застрелен перед своим домом в районе, а его 26-летний сын - ранен в правую руку.

Огнянович работал в юридической группе, которая помогала защищать Милошевича в Гаагском трибунале по обвинению в военных преступлениях в бывшей Югославии.

Он также был адвокатом некоторых преступных деятелей Сербии.

За последние два года в Белграде убили нескольких видных членов преступных группировок Сербии и Черногории. Полиция связывает эти убийства с перестановкой сил на рынке наркотиков.