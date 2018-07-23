В Берлине неизвестные подожгли двух бездомных

В Берлине неизвестные облили зажигательной смесью и подожгли двух бездомных. Злоумышленники скрылись с места преступления, сообщает BZ.
Инцидент произошел около 23.00 по местному времени возле железнодорожной станции района Трептов. Поджог заметил случайный прохожий. Мужчина взял огнетушитель из ближайшего кафе и помог пострадавшим потушить огонь.
На место происшествия прибыли правоохранители и медики. Пострадавших срочно госпитализировали, они находятся в больнице в критическом состоянии.
Полиция Берлина открыла уголовное дело и занимается поиском поджигателей.
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Ранее в Днепре во время демонтажа 28-ми незаконных МАФов неизвестные напали на коммунальщиков и правоохранителей. Мужчины подожгли шины и бросались камнями.