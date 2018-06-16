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16.06.2018, 22:16

В Берлине неизвестный ранил трех человек в электричке

В Берлине неизвестный ранил трех человек в электричке - Фото
Фото: gettyimages.com

Полиция разыскивает подозреваемого в нападении

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В Берлине неизвестный мужчина сегодня в районе Пренцлауерберг набросился с колюще-режущим инструментом на пассажиров городской электричке. Об этом сообщает полиция Берлина.

В результате инцидента пострадали двое мужчин и женщина. Подозреваемый в нападении скрылся.

Немецкие СМИ сообщили, среди пострадавших оказались туристы из Мексики 19 и 21 лет, они получили тяжелые ранения, их прооперировали медики.

Неизвестный, которому удалось скрыться, в ходе ссоры ударил людей инструментом для гравировки.

2 марта 2018 года в пригороде Берлина полиция задержала Андрея Ковальчука - предполагаемого организатора контрабанды кокаина в Россию через российское посольство в Аргентине.

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Теги: полиция, Германия, нападение
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