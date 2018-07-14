В Британии сторонник ИГ угрожал маленькому принцу Джорджу

Хуснайн Рашид (фото - полиция Лондона)

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Его приговорили к пожизненному заключению

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В Великобритании Королевский суд Вулича на юго-востоке Лондона приговорил к пожизненному тюремному заключению сторонника террористической группировки Исламское государство, подстрекавшего к покушению на малолетнего британского принца Джорджа. Об этом сообщает ВВС.

32-летний Хуснайн Рашид признал себя виновным по четырем пунктам обвинений в терроризме. Осужденный получит право на условно-досрочное освобождение не ранее чем через 25 лет.

13 октября 2017 года Рашид опубликовал в группе мессенджера Telegram фотографию принца, сопроводив ее угрожающей подписью и силуэтами двух джихадистов в масках. Он указал название и адрес школы принца Джорджа.

Хуснайн Рашид преподавал в мечети в графстве Ланкашир. Он был задержан в ноябре 2017 года. При обыске у него обнаружили многочисленные руководства по совершению терактов.

В частности, он выпускал журнал, в котором публиковал советы - как устраивать теракты на футбольных стадионах, используя автомобили, огнестрельные оружие и бомбы.

Параллельно он вел канал в Telegram под названием Lone Mujahid ("Моджахед-одиночка"). Среди прочего там содержался рецепт получения смертельного яда рицина, а также инструкции по изготовлению коктейля Молотова и напалма.

Кроме того, Рашид намеревался отравить мороженое в супермаркетах, призывал убивать чиновников Мьянмы в отместку за преследования мусульманских меньшинств, а также замышлял устроить авиакатастрофу.

Среди потенциальных объектов нападения он указал военные британские базы, торговые центры, еврейские организации и правительственные здания. Также он признался, что планировал поехать в Сирию воевать за Исламское государство.