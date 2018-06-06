В дорогом отеле в центре Лондона вспыхнул масштабный пожар

Фото: скриншот с видео

commenthover

О пострадавших информации пока нет

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В центре Лондона, в фешенебельном отеле рядом с Гайд-парком начался сильный пожар. К зданию стянуты 120 пожарных и 20 пожарных машин, сообщает ВВС.

О пострадавших информации пока нет.

Пожарные говорят, что на месте происшествия большое количество дыма. Причины возгорания пока неизвестны.

Движение по оживленным соседним улицам перекрыто. Также закрыты несколько выходов из близлежащей станции метро Найтсбридж.

Агентство уточняет, что в 12-этажном здании размещается пятизвездочный отель сети Mandarin Oriental.

31 мая в Киеве, на улице Дегтяревской во время движения загорелся автобус. Водитель успел выпустить пассажиров, никто не пострадал.