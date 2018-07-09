В Египте суд приговорил недовольную отдыхом туристку к 8 годам

Египет

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Туристка из Ливана разместила в Facebook видеозапись, в которой назвала Египет "сучьей страной", а египтян – попрошайками

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Суд в Египте приговорил ливанскую туристку к восьми годам заключения с каторжными работами и крупному штрафу за видео в Facebook, в котором она, по мнению суда, оскорбила египетский народ. Об этом сообщает ВВС.

Агентство отмечает, что клевета и оскорбления в адрес египетского народа считаются уголовным преступлением в этой стране.

Как сообщается, в мае Мона аль-Мазбух разместила в Facebook видеозапись, в которой назвала Египет "сучьей страной", а египтян – попрошайками. Женщина обвинила египетских мужчин в сексуальных домогательствах, а египетских женщин назвала проститутками. Также она резко раскритиковала местных таксистов и сервис в каирских ресторанах.

Кроме того туристка назвала президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси несправедливым правителем, добавив, что египтяне заслуживают то, что он с ними делает. Туристка высказала надежду, что бог пошлет египтянам кого-то еще более деспотического.

Вместе с тем, адвокат Моны аль-Мазбух заявил в суде, что она страдает от ряда неврологических и психологических проблем, так как в 2006 из ее мозга был удален тромб, после чего она оказалась не в состоянии контролировать свои эмоции. Защитник подал апелляцию.

27 апреля более 200 украинцев по неизвестной причине не смогли вылететь из аэропорта египетского Шарм-эль-Шейха. Они вернулись в Украину 1 июля после того, как в дело вмешались украинские органы власти.