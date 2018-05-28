Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.05.2018, 16:44

В ЕС призвали премьера Венгрии не нарушать гражданские свободы

В ЕС призвали премьера Венгрии не нарушать гражданские свободы - Фото
Виктор Орбан Фото: Getty Images

Виктор Орбан спровоцировал критику в свой адрес из-за отсрочки аккредитации для университета, основанного Джорджем Соросом

Реклама
Реклама

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рискует спровоцировать кризис в отношениях его партии с правящими партиями Европейского Союза из-за принятия законов, нарушающих гражданские свободы, предупредил союзник канцлера Германии из партии ХДС Андреас Ник. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Орбан спровоцировал критику в свой адрес из-за отсрочки аккредитации для университета, основанного Джорджем Соросом, откровенным критиком венгерского премьера.

Предлагаемый закон, который будет подвергать неправительственные организации, получающие иностранное финансирование, строгому регулированию, критики сравнивают с практикой не входящих в ЕС государств, таких как Россия.

«Предпочитаю ли я, чтобы Фидес (правящая партия в Венгрии, главой которой является Орбан, - ред.) остался в христианском демократическом лагере? Конечно. Но наши венгерские друзья должны понять, что пересечение определенных линий сделает жизнь очень трудной для всех», - сказал Ник.

В марте Facebook удалил видео, снятое и опубликованное главой кабинета премьер-министра Венгрии, в котором он пытался изобразить страх "белых" австрийцев перед мусульманскими мигрантами. Янош Лазар сам снял этот ролик в Вене специально для венгерского электората в преддверие выборов в рамках антииммигрантской кампании партии Фидес Виктора Орбана.

Комментарии Лазара вызвали недовольство и в мэрии Вены. Ренате Браунер, исполнительный городской советник, написала в Twitter, что она была "сбита с толку и потрясена" заявлениями Лазара, назвав их "печальным примером ксенофобии". Агентства ООН обвинили венгерское правительство в расизме. 

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: гражданские свободы, джордж сорос, виктор орбан, фидес, хдс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Региональный центр фонда Сороса переезжает из Будапешта в Берлин
Мир Региональный центр фонда Сороса переезжает из Будапешта в Берлин
Беларусь-2. Верховная Рада провела секвестр гражданских прав
Мнение Беларусь-2. Верховная Рада провела секвестр гражданских прав
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 