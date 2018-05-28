В ЕС призвали премьера Венгрии не нарушать гражданские свободы

Виктор Орбан Фото: Getty Images

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Виктор Орбан спровоцировал критику в свой адрес из-за отсрочки аккредитации для университета, основанного Джорджем Соросом

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рискует спровоцировать кризис в отношениях его партии с правящими партиями Европейского Союза из-за принятия законов, нарушающих гражданские свободы, предупредил союзник канцлера Германии из партии ХДС Андреас Ник. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Орбан спровоцировал критику в свой адрес из-за отсрочки аккредитации для университета, основанного Джорджем Соросом, откровенным критиком венгерского премьера.

Предлагаемый закон, который будет подвергать неправительственные организации, получающие иностранное финансирование, строгому регулированию, критики сравнивают с практикой не входящих в ЕС государств, таких как Россия.

«Предпочитаю ли я, чтобы Фидес (правящая партия в Венгрии, главой которой является Орбан, - ред.) остался в христианском демократическом лагере? Конечно. Но наши венгерские друзья должны понять, что пересечение определенных линий сделает жизнь очень трудной для всех», - сказал Ник.

В марте Facebook удалил видео, снятое и опубликованное главой кабинета премьер-министра Венгрии, в котором он пытался изобразить страх "белых" австрийцев перед мусульманскими мигрантами. Янош Лазар сам снял этот ролик в Вене специально для венгерского электората в преддверие выборов в рамках антииммигрантской кампании партии Фидес Виктора Орбана.

Комментарии Лазара вызвали недовольство и в мэрии Вены. Ренате Браунер, исполнительный городской советник, написала в Twitter, что она была "сбита с толку и потрясена" заявлениями Лазара, назвав их "печальным примером ксенофобии". Агентства ООН обвинили венгерское правительство в расизме.