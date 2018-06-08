Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.06.2018, 11:33

В ФРГ хотят продавать тесты на ВИЧ для использования на дому

В ФРГ хотят продавать тесты на ВИЧ для использования на дому - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Минздрав ФРГ собирается разрешить продажу тестов на ВИЧ, которые каждый сможет проводить сам

Реклама
Реклама

Министерство здравоохранения Германии намерено с осени законодательно разрешить продавать тесты на ВИЧ, с тем чтобы каждый желающий мог при необходимости проводить их самостоятельно. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщают издания Funke Mediengruppe, пишет Deutsche Welle.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан назвал тест на ВИЧ для самостоятельного использования новой вехой в борьбе с заболеванием.

По его словам, такой экспресс-тест сможет охватить тех, кто иначе не стал бы его проходить.

Всего в Германии почти 90 тысяч человек ВИЧ-инфицированы. 

По данным Robert Koch-Institut, примерно 12,7 тысяч не знают о том, что у них есть это заболевание.

В Австрии такие тесты недавно уже начали продаваться в аптеках, уточняет dpa. Они могут определить наличие ВИЧ-инфекции примерно спустя 12 недель после заражения. Чем раньше инфицированный узнает свой диагноз, тем раньше он сможет начать лечение, а, например, другие в случае неопределенности смогут быть уверенными в том, что они не инфицированы, говорит Йенс Шпан.

До сих пор в Германии разрешено поставлять экспресс-тесты на ВИЧ только врачам, в медицинские учреждения, в пункты сдачи крови и в консультативные службы.

В России ВИЧ-инфекция распространяется за пределы уязвимых групп населения и смещается в старшие возрастные группы, а больше 50% новых случаев заражения происходят при гетеросексуальных контактах. 

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ФРГ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ученые назвали лучшую песню для сердечно-легочной реанимации
Здоровье Ученые назвали лучшую песню для сердечно-легочной реанимации
"Вырваны из контекста": зам Супрун объяснил слова об онкобольных
Политика "Вырваны из контекста": зам Супрун объяснил слова об онкобольных
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 