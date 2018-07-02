В Германии дипломата из Ирана подозревают в подготовке теракта

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Теракт планировалось провести во время ежегодной конференции иранской оппозиции

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В Германии правоохранители задержали иранского дипломата, работавшего в посольстве в Вене, по подозрению в причастности к подготовке теракта в Париже. Об этом сообщает Al Arabiya.

Правоохранители считают, что дипломат поддерживал связь с задержанными ранее двумя гражданами Бельгии иранского происхождения, которых также подозревают в причастности к подготовке теракта в столице Франции.

Отмечается, что у Аниса С. 1980 года рождения и его жены Насимы Н. 1984 года рождения во время обыска изъяли 500 граммов взрывчатки и детонатор.

По данным прокуратуры Бельгии, задержанные планировали осуществить взрыв 30 июня во время ежегодной конференции иранской оппозиции - Национального совета сопротивления Ирана, которая прошла в Париже. На мероприятии присутствовали 25 тысяч человек.

2 июля 2018 года один из самых известных гангстеров Франции бежал из заключения с помощью вооруженных людей, с которыми он скрылся на вертолете.