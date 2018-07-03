В Германии фанат праздновал победу РФ с автоматом Калашникова

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Автомат оказался непригодным для стрельбы, но несмотря на это, 39-летнему мужчине грозит уголовное дело

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В Германии в городе Эссен задержали мужчину, который праздновал победу сборной России в 1/8 чемпионата мира по футболу с автоматом Калашникова в руках. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Очевидцы сообщили в полицию, что по центру Эссена едет машина, из которой размахивают флагами России и автоматом Калашникова.

Патрульные остановили машину, в ней оказались пятеро человек, в том числе 11-летний ребенок. Автомат АК-47 оказался непригодным для стрельбы, но его владельцу, 39-летнему мужчине, грозит уголовное дело за нарушение закона о хранении оружия.

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