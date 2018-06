В Берлине полицейский начал стрельбу в соборе

Фото: twitter.com/ArjanKoenders1

В столице Германии полицейский открыл стрельбу в здании кафедрального собора. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно сообщению полиции Берлина в Twitter, место происшествия оцеплено.

По данным издания BILD, два человека пострадали в результате стрельбы. По словам представителя полиции, ранен другой полицейский.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A