Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
12.08.2018, 16:38

В Германии полиция спасла мужчину от бельчонка, стал талисманом

В Германии полиция спасла мужчину от бельчонка, стал талисманом - Фото
Фото: facebook/PolizeipraesidiumKarlsruhe

Полицейские города Карлсруэ назвали грызуна Карлом-Фридрихом

Реклама
Реклама

В немецком городе Карлсруэ полиция прибыла на вызов мужчины, которого преследовал и атаковал бельчонок. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Согласно сообщению, по прибытию на место происшествия полицейские стали свидетелями того, как животное продолжало терроризировать мужчину.

Отмечается, что после того как бельчонок вымотался и уснул, его взяли под стражу. Стражи порядка его накормили, дали имя Карл-Фридрих и назначила своим талисманом.

Сейчас за грызуном ухаживают в центре спасения животных. 

Пресс-секретарь полиции Кристина Кренц рассказала Guardian, что бельчата, которые лишились матерей, могут переключить все свое внимание на человека, встретившегося им на пути.

"Это может быть довольно страшно", - сказала она, добавив, что мужчина, который вызвал полицию, "безусловно, чувствовал себя в опасности".

9 августа в Николаевской области разъяренный бык напал на двух местных жителей. Животное не смогли успокоить даже пули правоохранителей.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, Германия, ФРГ, белка, бельчонок
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Один из пострадавших в Венгрии украинцев в коме - посольство
Происшествия Один из пострадавших в Венгрии украинцев в коме - посольство
Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии
Происшествия Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 