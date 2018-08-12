В Германии полиция спасла мужчину от бельчонка, стал талисманом

Фото: facebook/PolizeipraesidiumKarlsruhe

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Полицейские города Карлсруэ назвали грызуна Карлом-Фридрихом

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В немецком городе Карлсруэ полиция прибыла на вызов мужчины, которого преследовал и атаковал бельчонок. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Согласно сообщению, по прибытию на место происшествия полицейские стали свидетелями того, как животное продолжало терроризировать мужчину.

Отмечается, что после того как бельчонок вымотался и уснул, его взяли под стражу. Стражи порядка его накормили, дали имя Карл-Фридрих и назначила своим талисманом.

Сейчас за грызуном ухаживают в центре спасения животных.

Пресс-секретарь полиции Кристина Кренц рассказала Guardian, что бельчата, которые лишились матерей, могут переключить все свое внимание на человека, встретившегося им на пути.

"Это может быть довольно страшно", - сказала она, добавив, что мужчина, который вызвал полицию, "безусловно, чувствовал себя в опасности".

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